Maltempo: allerta arancione in Campania e Lombardia

Condizioni meteorologiche avverse coinvolgono ampie zone del Paese

Oggi, domenica 11 febbraio 2024, l’Italia affronta una situazione di maltempo con allerta arancione per rischio idrogeologico in Campania e Lombardia, mentre altre dieci regioni sono in allerta gialla. Le regioni coinvolte nella allerta gialla sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Sardegna.

Un sistema perturbato di origine atlantica sta portando precipitazioni diffuse su gran parte del territorio italiano. La Protezione Civile ha lanciato l’allerta considerando le precipitazioni che si prevede saranno da sparse a diffuse, con possibilità di rovesci o temporali. In particolare, si prevedono forti rovesci, attività elettrica frequente, possibili grandinate e forti raffiche di vento nelle regioni coinvolte, soprattutto sui settori tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria.

Dalla tarda mattinata di oggi, si prevede anche la persistenza di venti dai quadranti occidentali, da forti a burrasca, su diverse regioni, con raffiche di burrasca forte e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

In base ai fenomeni attesi, è stata emessa un’allerta arancione per il rischio idrogeologico su parte della Lombardia e della Campania, mentre un’allerta gialla è in vigore su specifici settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, oltre all’intero territorio di Umbria e Lazio, gran parte di Abruzzo e Molise, e su ulteriori settori di Campania, Basilicata, Calabria e parte della Sicilia.

