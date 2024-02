Emergenza chimica a Gratosoglio Milano: Vigili fuoco, “Non uscite di casa”

By

Una situazione di emergenza si è verificata a Gratosoglio, Milano, a seguito di uno sversamento di sostanze chimiche in una ex tintoria. I vigili del fuoco hanno lanciato un’appello precauzionale ai residenti, invitandoli a non uscire di casa. Lo sversamento ha coinvolto fusti contenenti ammoniaca, acido muriatico e acqua ossigenata, generando vapori tossici che hanno reso l’aria della zona particolarmente irrespirabile.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti con cinque mezzi, tra cui il nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico), per gestire la situazione e abbassare il livello di diffusione delle sostanze chimiche nell’area. La presenza di vapori tossici ha reso necessaria l’attivazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) per valutare il livello di saturazione dell’aria.

Coinvolgimento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono presenti anche la polizia di Stato e la polizia locale per coordinare le operazioni di gestione dell’emergenza e garantire la sicurezza della zona interessata.

La situazione è in continua evoluzione, e le autorità stanno lavorando per risolvere l’emergenza e proteggere la salute dei residenti. Si consiglia a tutti i cittadini di seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità e di rimanere in casa fino a ulteriori comunicazioni.

