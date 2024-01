Cavo d’acciaio tirato per strada a Milano: arrestato presunto complice 

🔊 Ascolta articolo -

Un complice è stato sottoposto a fermo dai carabinieri in relazione all’incidente avvenuto in viale Toscana, Milano, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio. Si tratta di un italiano di 18 anni che si è presentato in questura a Monza. Questo sviluppo segue l’arresto di un 24enne collegato all’incidente, durante il quale è stato teso un cavo d’acciaio “per gioco” sulla carreggiata. Le indagini sono ancora in corso per identificare un terzo complice.

La Dinamica dell’Incidente – “Pentito” il 24enne Arrestato

Il 24enne, Alex Baiocco, ha dichiarato di essere “pentito” durante l’interrogatorio nel carcere di San Vittore. Le accuse attuali riguardano il blocco stradale, mentre il giudice ha convalidato l’arresto solo per questa accusa, non includendo reati più gravi come strage e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Fermo per il Presunto Complice – Due Altri Coinvolti Ancora Ricercati

Mentre il 24enne è stato arrestato immediatamente, altri due giovani che erano con lui sono attualmente latitanti. Le indagini e gli accertamenti dei carabinieri proseguono per individuare e portare alla giustizia tutti coloro coinvolti nell’incidente.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati