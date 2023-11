Potenza, arrestato zio 18enne per violenza sessuale su nipote minorenne

By

Gravi Accuse nei Confronti di un Giovane della Basilicata

Un giovane di 18 anni, residente in un piccolo comune della Basilicata, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della nipote di 13 anni. L’arresto è stato eseguito dopo un’indagine coordinata dalla Procura di Potenza, avviata in seguito alle confidenze della minorenne alle sue insegnanti. Le insegnanti hanno prontamente informato i servizi sociali del comune di residenza, che hanno a loro volta coinvolto la squadra mobile della Questura di Potenza per condurre l’indagine.

Episodio Avvenuto a Ottobre

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’episodio di violenza sessuale si sarebbe verificato nel mese di ottobre. L’arrestato avrebbe costretto la nipote a un rapporto sessuale, approfittando di circostanze in cui la vittima si trovava in una posizione vulnerabile e non poteva difendersi o chiedere aiuto.

Misure Cautelari Eseguite su Provvedimento del GIP

La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza. L’arrestato è stato portato in carcere in attesa delle fasi successive del procedimento penale.

