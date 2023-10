Eclissi solare anulare: in Italia possiamo vederla in VIDEO DIRETTA qui ore 18

🔊 Ascolta articolo -

Eclissi Solare Anulare: Uno Spettacolo Astronomico il 14 Ottobre 2023

Questo sabato, 14 ottobre 2023, sarà testimone di un evento astronomico straordinario: un’eclissi solare di tipo anulare. Questo fenomeno sarà visibile in diverse parti del mondo, tra cui gli Stati Uniti, l’America Centrale, la Colombia e il Brasile, come riportato da astrospace.it. In Italia potete vederla in diretta nel video (in basso) fornito da The Virtual Telescope Project.

Cos’è un’Eclissi Solare Anulare?

Un’eclissi solare anulare avviene quando la Luna si interpone tra il Sole e la Terra mentre si trova nel punto più distante dalla Terra. In questa posizione, la Luna appare più piccola del Sole e non riesce a coprirlo completamente. Il risultato è un “anello di fuoco” visibile nelle regioni dove si può osservare la totalità di questo tipo di eclissi.

Orari dell’Eclissi Solare

Il 14 ottobre, l’ombra della Luna inizierà a intercettare il disco solare intorno alle 17:03 ora italiana, procedendo poi a formare l’anello di fuoco alle 18:10. Il momento culminante dell’eclissi sarà raggiunto alle 19:59. Dopo questo punto, il Sole gradualmente tornerà alla sua consueta forma.

Avvertenza Importante

È fondamentale sottolineare che il Sole non sarà mai completamente oscurato dalla Luna durante un’eclissi solare anulare. Pertanto, è estremamente pericoloso osservarlo direttamente senza la protezione adeguata. Guardare qualsiasi parte della luce solare attraverso una fotocamera, un binocolo o un telescopio senza un filtro solare speciale montato sulla parte anteriore dell’ottica può causare gravi danni agli occhi. Per osservare un’eclissi solare anulare in sicurezza, è essenziale utilizzare occhiali protettivi per la visione solare o un visore portatile adeguato.

Per coloro che non si trovano nelle aree in cui l’eclissi sarà anulare o persino parziale, ci saranno ancora modi per godersi questo spettacolo astronomico. Sarà possibile seguirlo in diretta grazie agli streaming offerti dalla NASA o dal The Virtual Telescope Project.

ECCO IL VIDEO DIRETTA ECLISSI ANULARE

