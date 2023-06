Sciopero Lombardia: possibili disagi treni regionali venerdì 23 giugno

🔊 Ascolta l'articolo

Sigle sindacali proclamano uno sciopero con ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e sui collegamenti aeroportuali

Domani venerdì 23 giugno 2023, diverse sigle sindacali hanno indetto uno sciopero in Lombardia dalle 9 alle 17. Questo sciopero potrebbe causare disagi sulla circolazione dei treni regionali e suburbani, nonché sui collegamenti aeroportuali come il Malpensa Express e la linea S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Al mattino saranno garantiti i treni con orario di partenza prima delle 9 e arrivo entro le 10. Per assicurare la connessione con l’aeroporto di Malpensa, saranno forniti autobus sostitutivi senza fermate intermedie. Informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili tramite l’app e il sito web di Trenord.

