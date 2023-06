WhatsApp introduce opzione per silenziare chiamate da contatti sconosciuti

🔊 Ascolta l'articolo

Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha annunciato su WhatsApp l’introduzione dell’opzione “Silenzia lo sconosciuto” per silenziare automaticamente le chiamate in arrivo da numeri non registrati nella rubrica dei contatti. Questa funzionalità mira a fornire agli utenti maggiore privacy e controllo, proteggendoli dalle truffe telefoniche. L’annuncio ha ricevuto un’ampia approvazione da parte degli utenti, sebbene alcuni avessero già adottato misure simili in passato.

(con fonte AdnKronos)

