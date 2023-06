Orsa Jj4: trasferimento al santuario di Zarnesti (Romania) come soluzione

🔊 Ascolta l'articolo

Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell’ambiente, propone il trasferimento dell’orsa Jj4 al ‘Libearty Sanctuary’ di Zarnesti, in Romania. Il santuario è considerato un ottimo modello per la costruzione di un’oasi-rifugio destinata ad accogliere orsi nel Trentino. L’accordo di trasferimento è stato concordato tra Oipa, l’associazione ‘Millions of friends’ e altre organizzazioni animaliste. Leidaa, Enpa e Oipa intendono presentare alle autorità un progetto per la realizzazione di un’ampia oasi-rifugio per orsi nella provincia di Trento, con il sostegno finanziario di un gruppo di imprenditori. L’obiettivo è garantire che gli orsi rimangano nel loro ambiente naturale, protetti dalle leggi italiane e internazionali. In caso di necessità, il santuario di Zarnesti offre una soluzione immediatamente percorribile per Jj4.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

