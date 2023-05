Ucraina: Cina pronta a dare contributo per soluzione politica crisi

Durante un incontro tra il ministro degli Esteri cinese Qin Gang e il suo omologo russo Sergei Lavrov a Goa, in India, il ministero degli Esteri cinese ha annunciato la disponibilità della Cina a contribuire alla risoluzione della crisi ucraina. La Cina ha dichiarato di essere pronta a promuovere i colloqui di pace e a fornire un reale contributo alla soluzione politica della crisi ucraina attraverso il coordinamento con la Russia. Qin Gang ha sottolineato l’incremento dell’interazione tra Cina e Russia in tutti i settori dopo la visita del presidente cinese Xi Jinping in Russia a marzo. Nel frattempo, l’Istituto per lo studio della guerra (ISW) ha dichiarato che la Russia potrebbe utilizzare l’attacco con droni al Cremlino del 3 maggio per annullare il maggior numero di parate possibile per il 9 maggio, e il comitato investigativo della Russia ha aperto un procedimento penale per atti terroristici in relazione all’attacco, sostenendo l’ipotesi che Kiev ne sia responsabile.

(con fonte AdnKronos)

