Attentato Tel Aviv: disposta autopsia al Gemelli per salma Alessandro Parini

L’autopsia sulla salma di Alessandro Parini, l’avvocato ucciso nell’attacco terroristico avvenuto venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv in Israele, verrà eseguita. Il rimpatrio della salma del 35enne è previsto per oggi a Ciampino. Prima della partenza, si è svolta una cerimonia di commiato presso l’aeroporto Ben Gurion in Israele, alla quale hanno partecipato l’ambasciatore italiano in Israele Sergio Barbanti e rappresentanti del ministero degli Esteri israeliano. L’ambasciata di Israele in Italia ha comunicato la notizia attraverso un post su Twitter.

L’esame autoptico, finalizzato a chiarire le cause della morte e a escludere la presenza di segni di arma da fuoco sul corpo di Parini, verrà effettuato al Policlinico Gemelli. L’incarico è fissato per domani mattina. Si vuole inoltre accertare se la morte dell’avvocato sia stata causata dalle ferite riportate a seguito dell’incidente con l’auto guidata da un arabo-israeliano, poi ucciso dalla polizia.

L’inchiesta, aperta dalla procura di Roma e affidata alla pm Gianfederica Dito con il coordinamento del procuratore aggiunto Michele Prestipino, procede per i reati di attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni.

Nel frattempo, gli amici di Alessandro presenti con lui venerdì sera a Tel Aviv sono stati ascoltati dai carabinieri del Ros. Il gruppo era appena arrivato in città e si era diretto in albergo prima di incamminarsi sul lungomare per raggiungere altri amici. Durante il tragitto, hanno sentito un’auto arrivare ad alta velocità e poi dei colpi d’arma da fuoco. Non ricordano l’impatto ma riferiscono di essere fuggiti di corsa e di aver poi visto il corpo di Parini a terra con la testa in una pozza di sangue. Dopo l’arrivo dell’ambulanza, hanno appreso della sua morte in ospedale.

(con fonte AdnKronos)