Toscana: incidente strada provinciale 41: un morto e un ferito provincia di Pisa

Nell’incidente avvenuto sulla strada provinciale 41 tra La Rosa e Peccioli, nel comune di Terricciola (Pisa), si è registrato un morto e un ferito. L’incidente è stato causato dallo scontro tra due mezzi: un quadriciclo, guidato da un uomo di 44 anni residente a Peccioli, e un’automobile, alla guida della quale si trovava un uomo di 31 anni.

Purtroppo, il conducente alla guida del quadriciclo è deceduto sul posto; trovandosi già in arresto cardiaco all’arrivo dell’ambulanza, nonostante le manovre di rianimazione tentate dal personale del 118, non è stato possibile salvarlo. L’uomo alla guida dell’automobile è invece rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Pisa per un politrauma.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Al momento non sono ancora chiare le cause dello scontro tra i due mezzi e le indagini sono in corso.

