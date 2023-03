Maltempo su mezza Italia ma il weekend è salvo: previsioni meteo

🔊 Ascolta l'articolo

Il periodo è molto movimentato, come spesso accade a marzo. Nel corso delle prossime ore, una perturbazione da Nord-Ovest colpirà almeno metà dell’Italia con pioggia e vento. Tuttavia, domani il sole primaverile si diffonderà quasi ovunque, con punte di temperature di 23-24°C al Nord-Ovest e in Sicilia, secondo gli esperti. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ha confermato l’arrivo di una blanda perturbazione da Nord-Ovest collegata al gelo artico scozzese degli ultimi giorni. Questo fronte instabile porterà solo piogge in Italia, mentre il freddo rimarrà prevalentemente oltralpe.

La neve abbondante è prevista tra Francia e Svizzera e solo marginalmente sulle Alpi italiane. Solo in Valle d’Aosta ci saranno accumuli significativi fino a 40-50 cm, soprattutto nella zona del Monte Bianco. Il fronte attraverserà l’intera penisola nelle prossime ore, portando i fenomeni più intensi tra Lazio, Campania e Calabria. Al Nord, sono previsti solo isolati piovaschi al mattino, poi il tempo tornerà asciutto ovunque. Le temperature massime saliranno al Nord, mentre scenderanno temporaneamente al Centro-Sud.

Sabato 11 marzo sarà una giornata primaverile da Nord a Sud, con valori termici miti sia di notte che di giorno, raggiungendo massime tipiche di fine aprile, con punte di 23-24°C anche al Nord. Tuttavia, il tempo diventerà di nuovo instabile dalla sera, con qualche pioggia prevista verso il Medio Adriatico. Solo sulla Calabria tirrenica ci saranno nuvole e qualche piovasco.

Domenica 12 marzo ci saranno ombrelli aperti al Sud e in alcune parti delle regioni centrali, ma l’apertura degli ombrelli sarà di breve durata. Si prevedono infatti locali e fugaci acquazzoni in spostamento dal Basso Adriatico verso Calabria e Sicilia e, in attivazione temporanea, anche verso il Lazio.

In sintesi, il periodo è molto variabile, come tipico della stagione che stiamo vivendo. Marzo sta diventando il miglior mese del clima italiano, con le zone polari che escono dalla lunga notte invernale e le aree tropicali che iniziano a scaldare il loro motore con il ruggito caldo nordafricano pre-estivo. Questo periodo ci porta a metà strada tra il gelo invernale e l’afoso calore estivo, con cambiamenti climatici che spesso portano ondate di calore anomale a maggio.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 10. Al Nord: qualche pioggia su Lombardia e Triveneto. Al Centro: rovesci e temporali sparsi su Toscana, Umbria e Lazio, ventoso. Al Sud: peggiora su Campania e Calabria tirrenica.

Sabato 11. Al Nord: sole e caldo per il periodo, venti di Foehn. Al Centro: tante nuvole. Al Sud: tante nubi, qualche pioggia in Calabria.

Domenica 12. Al Nord: soleggiato. Al Centro: in prevalenza asciutto salvo piovaschi tra adriatiche e Lazio. Al Sud: più instabile in Calabria.

Tendenza: lunedì soleggiato poi peggiora, martedì piogge verso il Centro-Sud, in seguito probabile rimonta dell’alta pressione.