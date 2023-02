Maltempo, in Sicilia per domani allerta rossa

Una vasta area di bassa pressione proveniente dal Nord Africa porterà precipitazioni diffuse e persistenti sulla regione, con accumuli nevosi da moderati a abbondanti a quote relativamente basse. Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per integrare e estendere quello precedente.

I fenomeni meteo previsti potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse aree del paese. Le precipitazioni diffuse e abbondanti, accompagnate da rovesci di forti intensità, attività elettrica frequente e forti raffiche di vento, si prevedono soprattutto sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Inoltre, si prevedono nevicate al di sopra dei 500-700 metri sulla Sardegna e continueranno le precipitazioni nevose su Calabria e Sicilia, con accumuli generalmente moderati, fino ad abbondanti sulla Sicilia meridionale e Calabria meridionale.

Per questo, è stata valutata l’allerta rossa per il rischio idraulico e idrogeologico sui settori orientali della Sicilia, allerta arancione su parte della Sicilia e della Calabria, e allerta gialla sui restanti bacini. In seguito all’allerta rossa, il Commissario Straordinario del Comune di Catania ha disposto la chiusura di edifici scolastici di ogni ordine e grado e l’interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio. Le sedi dell’Università di Catania sono chiuse. L’Amministrazione Comunale raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti solo in caso di necessità, di prestare la massima attenzione alla guida dei veicoli e di evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua.