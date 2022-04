Spazio, partita Axiom Space: prima missione tutta privata sulla Iss

Partita la missione Axiom Space del Dragon Endeavour di SpaceX, la prima interamente privata ad approdare sulla Stazione Spaziale Internazionale. La missione è decollata alle 11:17 Edt, le 17,17 ora italiana, dal Kennedy Space Center in Florida per volare verso la Iss lanciata da un Falcon9 di SpaceX. Al comando della missione Axiom-1 c’è l’ex astronauta della Nasa Michael Lopez-Alegria, doppia cittadinanza degli Stati Uniti e della Spagna, affiancato da tre membri dell’equipaggio paganti: l’investitore immobiliare americano Larry Connor, l’uomo d’affari canadese Mark Pathy e l’ex pilota di caccia e imprenditore israeliano Eytan Stibbe. Il prezzo dei biglietti – che include otto giorni di ‘soggiorno’ nell’avamposto umano nello spazio – è stato di 55 milioni di dollari.

Diversamente dai recenti voli suborbitali di Blue Origin e Virgin Galactic, la società texana Axiom ha tenuto a sottolineare che la sua missione “non dovrebbe essere considerata turismo” spaziale. I quattro ‘astronauti privati’ condurranno infatti molti progetti di ricerca scientifica tra cui studi sull’invecchiamento nello spazio, esperimenti con cellule staminali e una dimostrazione tecnologica di un veicolo spaziale autoassemblante. “La differenza è che i nostri ragazzi non andranno lassù e galleggeranno in giro per otto giorni a scattare foto e guardare fuori dalla cupola” ha sottolineato Derek Hassmann, direttore operativo di Axiom Space, durante il briefing pre-lancio riportato dal portale dello spazio SpaceDaily.com. “Voglio dire che abbiamo un piano molto intenso e orientato alla ricerca” ha tenuto a chiarire il manager. Anche la Nasa ha seguito con tweet continui il lancio della prima missione interamente privata Ax-1.