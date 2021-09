Pakistan: 3 morti e 10 feriti per esplosione bomba in Belucistan

<

div>

Tre morti e 10 feriti. E’ questo il primo bilancio dell’esplosione di una bomba avvenuta nella periferia di Quetta, capitale del Belucistan, la grande provincia a sud ovest del Pakistan. Lo riferiscono media locali. Le forze di polizia, riportano le stesse fonti, stanno ora indagando sulle cause dell’esplosione. I feriti sono stati trasportati in un vicino ospedale e diversi di loro versano in condizioni critiche.

(AdnKronos)

LE ULTIME NOTIZIE