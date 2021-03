Lazio: Zingaretti, “Da venerdì vaccini anche di notte”

Da venerdì, nel Lazio zona rossa, “vaccini anti Covid 19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24”. Ad annunciarlo in un tweet è il presidente della Regione Nicola Zingaretti.

In Regione c’è intanto “un cauto ottimismo” su possibili riaperture, spiegava ieri l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, a Rainews24 in base ai dati epidemiologici Covid-19 nella Regione, in fascia rossa. Nel Lazio martedì ci sono stati altri 1.491 i contagi da Covid e altri 26 morti. A Roma sono i 700 nuovi casi. Nelle province si registrano 364 casi. A Latina 144 nuovi casi, a Frosinone 147 contagi e 2 morti. Nella Asl di Viterbo si registrano 49 nuovi casi e due morti. A Rieti 24 nuovi positivi.