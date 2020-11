Oms: fine dell’11° focolaio Ebola in Repubblica Democratica Congo

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la fine dell’undicesimo focolaio di Ebola registrato nella Repubblica Democratica del Congo

(AUDIO LETTURA DELL’ARTICOLO PER IPO E NON VEDENTI NEL PLAYER IN BASSO) – Oggi segna la fine dell’11° focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), quasi sei mesi dopo che i primi casi sono stati segnalati nella provincia di Equateur. L’epidemia si è verificata in comunità sparse in dense foreste pluviali e in aree urbane affollate, creando problemi logistici. Queste sono state superate grazie alla leadership del governo e delle comunità locali, sostenute dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dai partner.

L’OMS si congratula con i soccorritori e con tutti coloro che hanno instancabilmente seguito i casi, fornito cure, coinvolto le comunità e vaccinato più di 40.000 persone ad alto rischio e ringrazia tutti i partner per il loro sostegno. I vaccinatori hanno utilizzato un’innovativa catena del freddo per mantenere il vaccino Ebola a temperature fino a meno80 gradi centigradi.

“Il superamento di uno dei più pericolosi agenti patogeni del mondo in comunità remote e di difficile accesso dimostra ciò che è possibile fare quando scienza e solidarietà si uniscono”, ha detto il dottor Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’OMS per l’Africa.

Buone notizie anche per il Covid

I congelatori ARKTEK, utilizzati nelle zone remote, possono mantenere i vaccini a temperature molto basse sul campo fino a una settimana e hanno permesso ai soccorritori di vaccinare le persone nelle comunità senza elettricità.

