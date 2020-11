Al-Zawahiri è morto: il leader di al-Qaeda deceduto per cause naturali

(AUDIO LETTURA DELL’ARTICOLO PER IPO E NON VEDENTI NEL PLAYER IN BASSO) – Ayman Al-Zawahiri, il capo della organizzazione terroristica Al-Qaeda, è morto in Afghanistan un mese fa per cause naturali, secondo quanto riportato da Arab News. Al momento non vi è alcuna conferma ufficiale, e qualora la sua morte fosse confermata, potrebbe rivelarsi una svolta anche catastrofica per l’organizzazione terroristica, fondata dal “forse” deceduto medico egiziano con l’ex leader Osama bin Laden nel 1988 a Peshawar, in Pakistan.

La successione alla testa del gruppo del terrore non sarà facile, visto che recentemente due “colonnelli”, possibili successori di Al-Zawahiri sono stati uccisi: uno dei due è Hamza bin Laden, figlio di bin Laden, liquidato in un’operazione antiterrorismo a stelle e strisce lo scorso anno, secondo l’amministrazione Trump; l’altro invece è Abdullah Ahmad Abdullah, alias Abu Muhammad al-Masri, numero due di al-Qaeda è stato ucciso segretamente a Teheran in Iran ad agosto da due agenti del Mossad.

Rita Katz, direttore di SITE, piattaforma che monitorizza i media jihadisti, non si meraviglia del fatto che non vi siano ancora notizie confermate sulla sorte di Al-Zawahiri: “È tipico di Al-Qaeda non pubblicare notizie sulla morte dei propri leader in modo tempestivo”.

