Polizia Cagliari: nascondeva droga in bombola gas, arrestato 23enne

Nascondeva la droga dentro una bombola del gas, ma questo non è servito per farla franca durante il controllo dei poliziotti. Arrestato a Cagliari un pregiudicato 23enne che era già agli arresti domiciliari.

È stato proprio il fatto di essere sottoposto al regime della detenzione domiciliare che ha portato l’equipaggio di una volante a perquisire la sua abitazione dopo averlo sorpreso in strada mentre parlava con una coppia di pregiudicati.

Durante il controllo nella casa del giovane, gli agenti hanno percepito un forte odore acre, tipico della marjuana. Questo ha indotto i poliziotti a fare una ricerca più scrupolosa e a trovare all’interno di una piccola bombola del gas, dove era stato ricavato uno sportellino, proprio la marjuana, più di un chilo, confezionata in 12 buste di plastica. Inoltre, dentro una capsula ricaricabile del caffè, è stata trovata cocaina per circa 3 grammi, suddivisa in 12 dosi pronte per essere vendute.

Gli agenti hanno anche sequestrato 547 euro, in banconote di piccolo taglio, occultati in diverse zone della casa all’interno di piccoli contenitori. Il 23enne ora dovrà rispondere del reato di evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

