Coronavirus: 6 regioni senza alcun contagio, 60 morti in 24 ore

Ben 6 regioni a zero contagi e solo 5 regioni che contano 10 o più casi positivi. Lo rivelano i dati forniti dalla Protezione civile attraverso il quotidiano bollettino sulla diffusione del contagio da coronavirus.

In particolare, Marche, Sicilia, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata contano zero contagi mentre a registrare dai 10 nuovi casi in su rispetto a ieri sono soltanto Liguria (+56), Lombardia (+50), Piemonte (+21), Emilia Romagna (+19) e Lazio (+10).

Zero decessi da ieri in 8 regioni oltre che nelle province di Trento e Bolzano. In particolare, non si registrano nuove vittime in Veneto, Marche, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e nelle province di Trento e Bolzano.

Sono 60 i morti per Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile. Sale così a 33.475 il conto totale dei decessi. Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza è di 158.355, con un aumento di 848 nelle ultime 24 ore, mentre i casi attualmente positivi scendono di 708 rispetto a ieri e sono 41.367.

In isolamento domiciliare 34.844 (-409) persone. I ricoverati con sintomi sono 6.099 (-288), i pazienti in terapia intensiva 424 (-11). I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 233.197, in aumento di 178 rispetto a ieri. In tutto sono stati eseguiti 3.910.133 tamponi, i casi testati sono 2.451.674.

(dati e fonte AdnKronos)