Elezioni Regionali: exit poll governatori, in Emilia sinistra in Calabria destra

Elezioni Regionali: Bonacini negli exit poll avanti su Borgonzoni

Aggiornamento ore 23 – Dai primi exit poll veicolati da Rai Uno, Bonacini, candidato del centrosinistra avrebbe tra il 47-51% mentre la Borgonzoni, candidata Lega-Fi-Fdi in una forchetta compresa tra il 44% e il 48. Lega comunque primo partito in Emilia Romagna.

In Calabria è la candidata del centrodestra che vola

In Calabria nei primi exit poll mostrano una vittoria schiacciante del centrodestra con la candidata Santellicon una forchetta tra il 49-53% e Callipo (centrosinistra) al 29-33%, “terzo incomodo” candidato del Movimento 5 Stelle Francesco Aiello che si attesta tra il 7 e l’11%..



Alle 12 aveva votato in Emilia Romagna il 23,44 % degli aventi diritto e in Calabria solo il 10,48% ma alle 19 il dato incrementale è cresciuto ancora di più portando l’affluenza della consultazione regionale emiliano-romagnola al 58,82, ben quasi 15% in più rispetto alle precedente votazione. In Calabria alla stessa ora ha votato il 35,52% quasi un punto in più rispetto alla volta precedente. Le urne si chiuderanno alle 23 con l’ultimo rilevamento, poi inizierà il valzer degli exit poll, proiezioni e infine i risultati ufficiali.