ArcelorMittal paga fornitori e dichiara: fiducia in incontro con Governo

Aggiornamento 21 novembre – ArcelorMittal sta pagando i fornitori, certo ancora non tutto l’indotto ha ricevuto i pagamenti, ma l’azienda ha dichiarato che a breve tutti riceveranno ciò che spetta. Intanto dal colosso franco-indiano c’è una certa fiducia nell’incontro previsto per domani con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

Nei giorni scorsi

Incontro segreto Mittal jr-Patuanelli. Perquisizioni e sequestri a Milano e Taranto

I Mittal obbediscono alla richiesta della magistratura di sospendere lo spegnimento degli altoforni di Taranto e il Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, dopo aver ricevuto Aditya Mittal, presidente e cfo di ArcelorMittal e amministratore delegato di ArcelorMittal Europe, nel pomeriggio di ieri, dichiara che ArcelorMittal Italia non chiuderà.

I pro e i contro

Se da una parte per coloro che vi lavorano dentro e per l’indotto la notizia è fantastica, per i cittadini di Taranto che vivono a ridosso del “mostro” siderurgico, aumenta lo sconforto e la preoccupazione per le problematiche enormi legate alla salute.

GdF a caccia di documenti a Taranto e Milano

Intanto però la Guardia di Finanza ha operato perquisizioni e sequestri nelle sedi di Milano e Taranto della multinazionale franco-indiana. L’obiettivo del blitz dei finanzieri è trovare prove per le ipotesi di reato contestate dai magistrati: “distruzione di mezzi di produzione” e “appropriazione indebita” oltre a contestazioni sul fronte fallimentare, omessa dichiarazione dei redditi e false comunicazioni al mercato.

Si farà il faccia a faccia Conte-Mittal?

Ora si guarda soprattutto a venerdì, quando il premier Giuseppe Conte dovrebbe ricevere il padre di Aditya, Lakshimi Mittal: uno dei punti più controversi che il tycoon indiano ha posto sul tavolo è quello dello scudo fiscale, che i 5S però non gradiscono.

Comune e Regione si muovono…

Le pressioni sul colosso franco-indiano piovono da tutte le parti: il comune di Taranto si costituirà in giudizio… E da poco pure la Regione Puglia, tramite il suo governatore Michele Emiliano, ha fatto sapere di aver deciso di fare lo stesso.

GDP – TS