Calciomercato: Simone Inzaghi verso il Milan al posto di Gattuso

Il rinnovo contrattuale è rimasto in sospeso dopo l’incontro di ieri tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito. La panchina della Lazio rimane in sospeso, ma l’indecisione del tecnico biancoceleste diventa un importante campanello d’allarme per i betting analyst. Dopo la fumata grigia del summit, Inzaghi balza in cima alle scommesse sul prossimo allenatore del Milan: la società rossonera è in agguato e il sì dell’allenatore laziale, riporta Agipronews, vola a 1,80 sul tabellone Sisal Matchpoint. In seconda battuta, ma a distanza piuttosto netta, la conferma di Gennaro Gattuso, a oggi un’ipotesi a 4,50. Poco più in alto Marco Giampaolo, a 5,00 come Eusebio Di Francesco, mentre per Maurizio Sarri si arriva a 7,50.