Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer: indignazione della figlia Bianca

La figlia del leader comunista denuncia il vile atto di vandalismo contro la tomba del padre: vasi distrutti e fiori calpestati

La tomba di Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista scomparso nel 1984, è stata oggetto di vile vandalismo. A denunciare il fatto con un post sui social è la figlia e giornalista tv Bianca Berlinguer.

“Nei quarant’anni dalla morte di papà la sua tomba è sempre stata piena di fiori portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto. Nell’ultimo mese la tomba è stata per due volte vandalizzata da qualcuno (una o più persone): vasi distrutti, fiori buttati e aiuole calpestate. Un atto vigliacco e ignobile”, ha scritto Bianca Berlinguer nel suo post.

(con fonte AdnKronos)