Muratore accoltella moglie e figli a Cianciana, si barrica in casa ma poi si arrende

Tragico episodio in una palazzina popolare a Cianciana provincia di Agrigento: due bambini in gravi condizioni

Si è arreso in serata il muratore 35enne che nel pomeriggio ha accoltellato la moglie e i due figli piccoli in una palazzina popolare a Cianciana, in provincia di Agrigento. Dopo alcune ore di trattative, l’uomo è stato convinto a uscire di casa dal negoziatore del reparto operativo dei carabinieri.

L’agguato alla moglie e ai figli è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. I due bambini, una bambina di 3 anni e un bambino di 7, sono stati immediatamente ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Il bambino è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale dei bambini di Palermo, mentre la bambina è stata ricoverata nello stesso ospedale.

La moglie dell’aggressore è stata trasportata all’ospedale di Sciacca, dove è attualmente in cura per le ferite riportate. Anche l’altra figlia è stata ricoverata a Palermo, le sue condizioni sono sotto stretta osservazione medica.

(con fonte AdnKronos)