Don Patriciello: Meloni condanna derisione del presidente De Luca

Il presidente della Regione Campania sotto accusa per le sue parole su un prete sotto scorta

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fdi, interviene sui social per condannare le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nei confronti di Don Maurizio Patriciello, definito “Pippo Baudo dell’area nord di Napoli”. Meloni denuncia la derisione del presidente De Luca nei confronti del prete, riconosciuto per il suo impegno nella lotta alla camorra e nel sostegno alle famiglie colpite dalla criminalità, un uomo “che cerca di combattere la camorra e dare risposte alle famiglie perbene dove quelli come De Luca non sono riusciti a farlo, o non hanno voluto farlo“.

Patriciello, noto per la sua tenace opera nel contrastare il fenomeno della droga e della criminalità giovanile, vive sotto scorta a causa delle minacce dei camorristi. Meloni sottolinea che invece di offrire supporto e solidarietà al prete, De Luca lo deride, inviando un segnale negativo e spaventoso.

(con fonte AdnKronos)