La madre di Diana, la piccola morta di stenti si difende: “Non ho mai voluto farle del male”

Alessia Pifferi, accusata dell’omicidio della figlia di 18 mesi, si difende in aula a Milano, negando l’accusa e affermando di essere solo una mamma che ha perso la sua bambina

Alessia Pifferi, imputata dell’omicidio della figlia Diana di 18 mesi, ha pronunciato parole commoventi nell’aula del processo in corso a Milano. Ha dichiarato di non aver mai avuto l’intenzione di far del male a sua figlia e di non essere un’assassina o un mostro, ma solo una mamma che ha perso la sua bambina.

Pifferi ha respinto con veemenza le accuse, sostenendo di non aver mai premeditato nulla e di non aver mai avuto in mente di fare del male a Diana. Ha sottolineato che ogni minuto e giorno pensa a sua figlia e ha ribadito di non aver negato a nessuno di vederla.

Ha anche rivelato di non essere stata informata delle sue problematiche personali dai suoi familiari e ha espresso il desiderio che, se avesse ricevuto aiuto, oggi sarebbe ancora con Diana e non in questa situazione drammatica.

La donna ha raccontato le difficoltà che sta vivendo in carcere, dove è stata oggetto di violenza e insulti da parte delle detenute. Nonostante ciò, ha ribadito di non aver mai desiderato la morte di sua figlia.

In precedenza, i giudici avevano respinto la richiesta di integrazione della perizia psichiatrica per Pifferi. Il pm Francesco De Tommasi ha sostenuto che non era necessario integrare la perizia alla luce delle valutazioni psichiatriche già effettuate.

Il processo ha rivelato che la piccola Diana è rimasta sola in casa per sei giorni senza alcuna assistenza, un periodo che il pm ha definito un’eternità per una bambina di un anno e mezzo. Il procuratore ha sottolineato che la madre avrebbe dovuto prendersi cura della figlia, ma invece l’ha lasciata sola mentre correva dal suo compagno.

La difesa ha presentato nuove documentazioni mediche che dimostrano i gravi ritardi cognitivi di Pifferi durante l’epoca scolastica. Tuttavia, il pm ha sostenuto che la donna attuale è diversa da quella del passato e che è capace di intendere e volere.

(con fonte AdnKronos)