Tennis, finale ATP Miami: oggi Sinner-Dimitrov, dove in tv e streaming

Jannik Sinner e Grigor Dimitrov si sfideranno nella finale dell’ATP Masters 1000 di Miami alle 21:00

Stasera si svolgerà la finale dell’ATP Masters 1000 di Miami, con Jannik Sinner che affronterà Grigor Dimitrov. Sinner, 22enne azzurro e terzo giocatore del mondo, si troverà di fronte al bulgaro classe 1991. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva dalle 21:00 su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming su Sky Go e NOW.

(con fonte AdnKronos)

