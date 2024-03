Riunione Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza Pubblica al Viminale

🔊 Ascolta articolo -

Al Viminale è in corso il Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, convocato in seguito all’attacco terroristico avvenuto a Mosca. La riunione è stata convocata per analizzare la situazione attuale e valutare le misure di sicurezza, anche in vista delle festività pasquali. Fonti del Viminale hanno ricordato che dal 7 ottobre “tutto il sistema della sicurezza a livello nazionale è al massimo livello di mobilitazione, sia sul piano della prevenzione sia su quello del presidio degli obiettivi sensibili”.

Il Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato questa mattina su Rtl 102.5 che “la sicurezza in Italia è stata rafforzata dopo l’attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre contro Israele”. Tajani ha spiegato che, dall’inizio della guerra in Medio Oriente, sono stati potenziati i controlli, indicando che ci sono “250 luoghi più protetti in Italia” e che le forze dell’ordine e l’intelligence sono costantemente impegnate in attività di protezione. Ha inoltre citato l’arresto di “tre presunti terroristi palestinesi” a L’Aquila che stavano pianificando attentati.

L’attentato avvenuto venerdì al Crocus City Hall di Mosca e rivendicato dallo Stato Islamico (ISIS) era stato precedentemente segnalato, come ha affermato Tajani, ricordando che l’avvertimento era sul sito del Ministero degli Esteri dall’8 marzo. Tajani ha anche evidenziato che “non ci sono prove di un coinvolgimento ucraino” e che “tutto va nella direzione di un attentato terroristico organizzato dal ramo afghano dell’ISIS”. Tuttavia, ha sottolineato che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe cercare di sfruttare l’attentato per rafforzare l’attacco contro l’Ucraina.

Il compito dell’Italia, ha continuato Tajani, è quello di lavorare per una de-escalation, mantenendo un sostegno all’Ucraina e condannando con fermezza il terrorismo.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati