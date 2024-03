Chico Forti sarà trasferito in Italia dopo 24 anni negli Usa: la sua storia

🔊 Ascolta articolo -

La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha annunciato da Washington che Chico Forti, pseudonimo di Enrico Forti, sarà trasferito in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti. Meloni ha dichiarato che l’autorizzazione al trasferimento è stata firmata e ha ringraziato il governo della Florida e il governo federale degli Stati Uniti per la collaborazione. Chico Forti, un ex velista e produttore televisivo italiano di 65 anni, è stato condannato all’ergastolo nel 1999 per l’omicidio di Dale Pike, del quale si è sempre professato innocente. Il trasferimento è considerato un risultato dell’impegno diplomatico del governo italiano.

Chico Forti: la Storia del condannato per l’omicidio di Dale Pike

Enrico “Chico” Forti, 65 anni, trentino, noto campione di windsurf, produttore televisivo e cineoperatore, si trova negli Stati Uniti da quasi 24 anni, scontando una condanna all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. La vicenda risale al 15 giugno 2000, quando Forti è stato dichiarato colpevole di aver causato la morte di Pike, il cui corpo è stato trovato in un boschetto vicino a una spiaggia di Miami Beach.

Forti ha sempre sostenuto di essere vittima di un complotto e di essere innocente dell’accusa. La sentenza, non appellabile, lo condanna per aver provocato intenzionalmente la morte di Pike, ma lui continua a negare il coinvolgimento nell’omicidio.

La storia di Forti è collegata all’omicidio di Gianni Versace, avvenuto nel luglio 1997 a Miami Beach, pochi chilometri dal luogo in cui Pike è stato ucciso sette mesi dopo. Entrambi gli omicidi sono stati commessi con lo stesso tipo di pistola. Nel marzo 2021, Forti è stato trasferito in un altro penitenziario americano in attesa di ulteriori sviluppi nella sua situazione giuridica.

