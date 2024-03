Chico Forti in Italia dopo 24 anni negli Usa: Manuela Moreno racconta la storia

🔊 Ascolta articolo -

La giornalista della Rai Manuela Moreno racconta la storia dell’imprenditore e il suo impegno per dimostrarne l’innocenza

4 marzo – Chico Forti, imprenditore trentino condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per omicidio, sarà stato trasferito in Italia dopo 24 anni di detenzione. Manuela Moreno, giornalista Rai che ha seguito il caso, esprime la sua convinzione sulla sua innocenza: “Ho sempre sentito un uomo molto forte, motivato e consapevole del fatto di essere innocente e di voler uscire da innocente”.

Moreno, che ha documentato gli sviluppi del caso nel corso degli anni, ha incontrato Forti diverse volte e condurrà uno speciale televisivo in onda alle 21. In studio, oltre a Gianni Forti (zio di Chico), all’amico Tito Giovannini, a Sabina Castelfranco della Cbs e a Marcello Masi, parteciperà anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

La giornalista sottolinea che il caso di Chico Forti è complesso e basato su prove indiziarie, senza prove concrete della colpevolezza. Commenta l’azione diplomatica per il trasferimento in Italia come “fortissima” e afferma che il provvedimento non libera Chico Forti ma lo trasferisce, aprendo interrogativi sui prossimi passaggi burocratici e il luogo di residenza.

Chico Forti, ha sempre rifiutato soluzioni che non prevedessero il riconoscimento della sua innocenza. Moreno sottolinea la sua forza e determinazione, motivati dalla volontà di riabbracciare la madre di 96 anni e riscattarsi agli occhi dei figli. Il trasferimento in Italia rappresenta un passo significativo nella sua lunga battaglia legale.

(con fonte AdnKronos)

