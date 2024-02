Rapina a Brescia: bottino da 300mila euro in gioielli e orologi

🔊 Ascolta articolo -

Due individui con il volto travisato e armati di pistola hanno compiuto una rapina in una gioielleria a Brescia, portando via un bottino stimato di circa 300mila euro. L’azione criminale è avvenuta intorno alle 19 presso un negozio in via X Giornate.

I rapinatori, minacciando un dipendente con una pistola scacciacani, hanno preso possesso di gioielli e orologi. Durante l’atto, uno dei malviventi ha colpito il dipendente al volto con il calcio della pistola e ha sparato alcuni colpi in aria prima di fuggire con il complice.

Sul luogo del crimine sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Brescia, insieme al nucleo investigativo e al SIS del comando provinciale. Le autorità stanno conducendo indagini per identificare e catturare i responsabili di questa audace rapina.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati