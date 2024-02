Maltempo: allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna e Toscana

🔊 Ascolta articolo -

Perturbazione Atlantica Colpisce il Nord e il Centro

Il maltempo sta sferzando l’Italia con pioggia e vento, principalmente nel Nord e nel Centro del Paese. Una perturbazione atlantica ha portato condizioni avverse, scatenando allerte meteo in diverse regioni. Il Veneto è in allerta rossa per rischio idrogeologico, mentre Emilia Romagna e Toscana sono in allerta arancione. Altre regioni, come Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Umbria, Lazio e Sardegna, sono in allerta gialla.

Quadro Meteo Attuale

La perturbazione atlantica continua a causare piogge diffuse e locali temporali al centro-nord. Il Veneto è particolarmente colpito, con previsioni di precipitazioni estese e persistenti, soprattutto nelle zone prealpine e pedemontane. Sono previste nevicate sopra i 1300-1600 metri, con accumuli consistenti oltre i 1500-1700 metri.

Allerta Vento e Frane

In Veneto, l’allerta rossa è accompagnata dall’avviso per vento forte sui rilievi occidentali e la pianura occidentale. Si prevedono fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, con possibili innalzamenti dei livelli idrometrici.

Emilia Romagna: Allerta Arancione

Nell’Appenino centro-occidentale dell’Emilia-Romagna, è in corso un’allerta arancione per piogge abbondanti. Si segnala il rischio di frane, tenuta dei corsi d’acqua e innalzamento dei livelli idrometrici. La pianura centro-occidentale è in allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica.

Toscana: Allerta Arancione

In Toscana, l’allerta arancione riguarda il rischio idrogeologico e idraulico. La fascia costiera fino al sud della regione è coinvolta, con fiumi sotto osservazione. Sono previsti rischi di frane e innalzamento dei livelli idrometrici.

Monitoraggio e Protezione Civile

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale monitora costantemente la situazione. Le autorità raccomandano attenzione e precauzioni, specialmente nelle aree a rischio. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti e ad adottare misure di sicurezza.

