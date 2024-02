Inverno mite: torna clima primaverile con temperature sopra la media

By

L’Italia sperimenta un inverno insolitamente mite, con l’arrivo di temperature primaverili e la presenza persistente di zanzare invernali. L’anticiclone nordafricano sta influenzando il clima, portando nuovamente il termometro sopra i 20 gradi Celsius. Secondo le previsioni meteorologiche, le temperature potrebbero persino superare i 22-23 gradi, una cifra significativa per il mese di febbraio.

Il meteorologo Lorenzo Tedici del sito www.iLMeteo.it spiega che l’alta pressione proveniente dal Nord Africa ha un’influenza predominante, mantenendo il clima mite. Questa situazione, insolita per la stagione invernale, è attribuita anche al fenomeno El Niño, con le acque del Pacifico orientale più calde del normale. Queste anomalie climatiche potrebbero persistere fino all’estate, mantenendo le temperature al di sopra delle medie climatiche.

Le proiezioni meteo a lungo termine indicano temperature superiori alla media nelle prossime 6 settimane, non solo in Italia ma anche in gran parte dell’Europa, ad eccezione di Norvegia, Svezia e Finlandia, dove l’inverno potrebbe essere più freddo del normale fino alla fine di marzo.

Questa nuova ondata di caldo nordafricano, spiega il meteorologo, è correlata ai cambiamenti climatici e alla nuova circolazione atmosferica che ne è derivata. L’anticiclone africano, noto come ‘Cammello’, è diventato un ospite più frequente negli ultimi 30 anni, contribuendo a un clima sempre più anomalo.

Il calendario stagionale sembra essere stato sconvolto dal riscaldamento globale, con inverni sempre più miti e prolungati autunni. L’estate, lo scorso anno, è stata caratterizzata da temperature eccezionali anche nei mesi di settembre ed ottobre.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni indicano un’ulteriore prolungamento dell’atmosfera primaverile con sole prevalente e temperature gradevoli. La situazione potrebbe mantenere l’inverno a distanza, creando un nuovo standard climatico per le stagioni invernali in Italia.

