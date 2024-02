Emergenza Suicidi Carceri Italiane: detenuto si impicca nel carcere di Latina

By

E’ il 17esimo suicidio registrato dall’inizio del 2024

Nell’ennesimo episodio tragico all’interno delle carceri italiane, un detenuto di 36 anni d’origine indiana, in attesa del primo giudizio per reati a sfondo sessuale, è stato trovato morto per impiccagione nella sua cella presso la Casa Circondariale di Latina poco dopo la mezzanotte. Nonostante i soccorsi della Polizia penitenziaria, nulla ha potuto impedire il gesto disperato. Questo segna il 17esimo suicidio registrato dall’inizio dell’anno, aggiungendosi anche al caso di un membro del Corpo di polizia penitenziaria che ha preso la stessa tragica decisione.

Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria, ha espresso forte preoccupazione e ha denunciato la mancanza di soluzioni concrete da parte della politica e del governo. La situazione, caratterizzata da suicidi, omicidi, risse, rivolte, e traffici illeciti, è stata definita come una “strage” che continua senza apparenti soluzioni imminenti. La carenza di personale e i sovraffollamenti nelle carceri sono stati citati come fattori critici che contribuiscono a questa emergenza.

De Fazio ha sottolineato la necessità di interventi immediati e ha chiesto al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al Governo Meloni di adottare misure straordinarie. Tra le proposte figurano cospicue assunzioni con procedure accelerate, deflazionamento della densità detentiva attraverso una gestione sanitaria dei malati di mente e percorsi alternativi per i tossicodipendenti. L’apparato d’esecuzione penale e il Corpo di polizia penitenziaria sono stati indicati come settori da ripensare e riorganizzare.

