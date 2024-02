Elezioni Sardegna, Todde avanti con 0,40% e mancano pochi seggi – Video

🔊 Ascolta articolo -

Si profila una vittoria di misura a poche sezioni da scrutinare (31): “Una Pagina Importante per la Sardegna”

Durante una dichiarazione al comitato elettorale a Cagliari, Alessandra Todde ha espresso grande contentezza e orgoglio per i risultati finora ottenuti nelle elezioni regionali in Sardegna. Nonostante lo spoglio in corso, Todde ha dichiarato: “Dai dati si profila una vittoria. Oggi si può scrivere una pagina importante per la Sardegna.”

Todde ha sottolineato l’importanza di una squadra forte e coesa, ringraziando il personale e tutti coloro che hanno lavorato con il suo team. Sul palco l’accompagnano i leader di M5S e Pd, Conte e Schlein, confermando la solidarietà e l’unità all’interno della coalizione. La situazione rimane dinamica mentre si attendono ulteriori sviluppi nello spoglio dei voti.

(con fonte AdnKronos)

