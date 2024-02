Nutella festeggia 60 anni di dolcezza e Sorrisi, giorno mondiale a lei dedicato

🔊 Ascolta articolo -

Oggi, lunedì 5 febbraio 2024, Nutella, l’amata crema alla nocciola e cacao, festeggia il suo 60° compleanno durante il World Nutella Day. Da quando è nata ad Alba, Piemonte, nel 1964, Nutella è diventata un’icona globale, diffondendo positività e gioia in tutto il mondo. La crema è festeggiata ogni anno in occasione del World Nutella Day, una ricorrenza nata nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso.

60 Anni di Innovazione

Nutella ha continuato a evolversi negli ultimi sessant’anni, offrendo nuovi modi di gustare la sua deliziosa crema. Dal lancio del primo snack on-the-go Nutella &GO! nel 2005, passando per Nutella B-ready nel 2015 e Nutella Biscuits nel 2019, il marchio ha mantenuto uno spirito innovativo. Recentemente, la gamma di prodotti da forno si è arricchita con Nutella Muffin nel 2020 e Nutella Croissant nel 2023.

Nutella Café e Prossime Innovazioni

Nel 2017, Nutella ha aperto il Nutella Café a Chicago, diventando una meta imperdibile per i fan in tutto il mondo. Il presidente esecutivo del Gruppo Ferrero, Giovanni Ferrero, ha annunciato che l’innovazione continuerà, con nuovi modi di gustare Nutella che presto arriveranno sugli scaffali.

#GiveANutellaSmile

In occasione del World Nutella Day e del 60° compleanno, Nutella lancia la campagna #GiveANutellaSmile. Il marchio crea occasioni per far sorridere i fan in tutto il mondo, invitandoli a partecipare condividendo sorrisi attraverso i social media. Nutella lancerà anche nuovi vasetti in edizione limitata, ognuno con una dedica speciale per le persone care.

Nutella sarà protagonista di una campagna multicanale, includendo uno spot televisivo che mostra come un sorriso possa illuminare ogni giornata. Un’attivazione digitale permetterà ai consumatori di personalizzare il proprio vasetto virtuale con una dedica speciale e condividerlo con una persona cara attraverso il sito www.nutella.com.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati