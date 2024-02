Taurianova Capitale del Libro 2024: cultura e rinascita per Piana di Gioia Tauro

By

🔊 Ascolta articolo -

Taurianova, situata nella Piana di Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria, è stata ufficialmente designata Capitale del Libro 2024. La conferma è arrivata dalla Giuria del Ministero della Cultura, presieduta da Pierfranco Bruni, e composta da Incoronata Boccia, Gerardo Casale, Antonella Ferrara e Sara Guelmi.

Nelle motivazioni, la Giuria ha sottolineato il progetto di Taurianova come esempio di crescita e rinascita per una realtà di dimensioni ridotte. Il riconoscimento si basa sulla realizzazione di infrastrutture culturali, materiali e immateriali, che promettono di avere un impatto positivo anche sul territorio circostante.

L’attenzione è stata focalizzata sul valore del riscatto del territorio dalla criminalità organizzata. La cultura è stata riconosciuta come uno strumento potente per la diffusione della legalità e per il rilancio sociale ed economico delle comunità, contribuendo a contrastare ogni forma di criminalità.

La sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ha sottolineato l’importanza di utilizzare la cultura come mezzo per combattere la mafia e promuovere la crescita. Il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, e l’intera amministrazione sono stati elogiati per il significativo traguardo raggiunto.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso i suoi complimenti a Taurianova, sottolineando che diventare la Capitale del Libro 2024 rappresenta una prospettiva di crescita e sviluppo turistico e culturale per la regione.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati