Accademia Crusca: Allarme per progressiva eliminazione italiano da insegnamento universitario

L’Accademia della Crusca esprime profonda preoccupazione per la graduale scomparsa dell’italiano dall’ambito dell’insegnamento universitario, evidenziando rischi per la lingua come veicolo culturale e strumento di comunicazione. La segnalazione arriva in seguito alla decisione dell’Università di Bologna, sede di Rimini, di cessare il Corso di Laurea in Economia del Turismo, sostituendolo con ‘Economics of Tourism and Cities’, interamente in lingua inglese.

Il presidente dell’Accademia, Paolo D’Achille, rivolge una lettera aperta alla ministra dell’Università e della Ricerca Scientifica, Anna Maria Bernini, e al Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, interrogando sul rispetto della lingua italiana nei corsi di studio. Si evidenzia la contraddizione tra l’obiettivo di garantire il pieno possesso dell’italiano e l’offerta di corsi totalmente in inglese, contravvenendo a una sentenza della Corte costituzionale.

D’Achille pone l’accento sul significato delle denominazioni dei corsi, sottolineando che trattandosi di Economia del Turismo, è plausibile che il contesto riguardi l’Italia e il suo patrimonio culturale unico. L’Accademia della Crusca attende ora risposte dalle autorità accademiche coinvolte.

