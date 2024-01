Scadenze Fiscali in Italia: Focus sulle Prossime Deadlines del 2024

🔊 Ascolta articolo -

Entro domani acconto Irpef

Il nuovo calendario fiscale italiano, frutto di una riforma promossa dal viceministro all’Economia Maurizio Leo, mira a semplificare le circa 1.500 scadenze del sistema italiano. Una delle prime scadenze è fissata per domani, con il termine per il pagamento one-shot o spalmato in cinque rate del secondo acconto delle imposte sui redditi degli autonomi per il 2023. Gli autonomi che hanno optato per il rinvio del pagamento dell’acconto IRPEF dovuto a novembre 2023 possono scegliere tra il pagamento in un’unica rata o in cinque rate mensili a partire dal 16 gennaio, con interessi al 4% annuo. La proroga riguarda le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170mila euro.

Un’altra scadenza rilevante è fissata per il 31 gennaio, quando scade il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie relative al secondo semestre 2023.

Alcune delle prossime scadenze nel 2024 includono:

30 aprile: Disponibilità dei software Isa per la compilazione delle pagelle fiscali e dei dati della dichiarazione precompilata anche per le partite IVA.

Disponibilità dei software Isa per la compilazione delle pagelle fiscali e dei dati della dichiarazione precompilata anche per le partite IVA. 16 giugno: Scadenza per le ritenute condomini.

Scadenza per le ritenute condomini. 30 giugno: Termine per la rivalutazione al primo gennaio 2024 del valore di quote e terreni per i beni posseduti al di fuori del regime d’impresa, con imposta sostitutiva al 16%.

Termine per la rivalutazione al primo gennaio 2024 del valore di quote e terreni per i beni posseduti al di fuori del regime d’impresa, con imposta sostitutiva al 16%. 30 settembre: Anticipo di due mesi per la presentazione della dichiarazione dei redditi e di Irap.

Anticipo di due mesi per la presentazione della dichiarazione dei redditi e di Irap. 30 novembre: Termine per la comunicazione da parte dei regimi forfettari dell’importo e della natura dei costi sostenuti nel periodo d’imposta 2021.

Termine per la comunicazione da parte dei regimi forfettari dell’importo e della natura dei costi sostenuti nel periodo d’imposta 2021. 16 dicembre: Scadenze per versamenti di rate delle imposte a saldo e acconto derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap.

Il nuovo calendario mira a semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, fornendo chiarezza e prevedibilità nelle scadenze fiscali.

(con fonte AdnKronos)

