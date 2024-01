Meteo Italia: dall’Autunno all’Inverno in 4 Giorni

By

Temperature a clima autunnale con Piogge e Rischi di Alluvioni

Le previsioni meteo annunciano un periodo di estrema variabilità climatica in Italia, con una sequenza di cambiamenti radicali in soli 4 giorni. Inizialmente simile al clima autunnale, il Centro-Sud sperimenterà piogge forti principalmente sull’Alta Toscana. Nel Nord, si manterrà un clima invernale con neve sulle Alpi oltre i 600-800 metri e piogge moderate in pianura. Ventilazioni forti sono attese soprattutto al Centro-Sud.

Anticipo di Primavera e Tepore Anomalo

Giovedì 18 gennaio porterà un improvviso anticipo di primavera in alcune zone italiane, con temperature massime che raggiungeranno i 25°C in Sicilia e oltre i 20°C in Puglia e Calabria. Tuttavia, questo tepore sarà seguito da un brusco cambiamento.

Ritorno Invernale: freddo e anche tempeste di neve

Venerdì 19, un’irruzione di aria polare dall’Adriatico causerà un crollo termico, portando venti gelidi e la possibilità di neve fino in pianura tra Emilia Romagna e Marche. Si avrà così un ritorno invernale con previsione di nevicate significative, specialmente sull’Appennino Centrale. Il maltempo persiste nel weekend con possibili ‘tempeste di neve’ al Centro, portando fino a 70 cm di neve fresca sull’Appennino Centrale, anche a quote collinari.

Fine Settimana con nevicate e gelate

Domenica 21, il Sud sarà ancora coinvolto dalle precipitazioni, mentre al Centro-Nord si prevedono ampie schiarite con gelate intense. Questo periodo di estrema altalena termica, tipica delle zone continentali, porterà variazioni termiche notevoli, con il clima che oscillerà tra +15°C e -15°C, offrendo un’esperienza simile a quella delle Montagne Rocciose in America.

