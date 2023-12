Applicazione Codice Rosso Bis in Sicilia: arrestato per stalking in flagranza differita

By

Primo caso di arresto con flagranza differita in Sicilia

Un uomo di 32 anni di Gela (Caltanissetta) è stato arrestato grazie alle nuove disposizioni del Codice Rosso Bis, che prevedono l’arresto in ‘flagranza differita’ nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento. L’uomo era accusato di pedinare e minacciare la sua ex moglie, nonostante il divieto di avvicinamento. Anche durante gli arresti domiciliari, ha continuato a importunare la donna, insultandola. L’uomo seguiva la vittima persino in chiesa.

Questa è la prima applicazione della norma in Sicilia e una delle prime in Italia da quando è entrata in vigore nelle scorse settimane. Il Procuratore capo facente funzione, Lucia Musti, sottolinea l’efficacia della legislazione italiana nel garantire interventi rapidi e incisivi contro la violenza domestica.

(con fonte AdnKronos)

