Recuperato del Corpo del Vigile del Fuoco Walter Locatello a Belluno

🔊 Ascolta articolo -

Una tragedia causata dal maltempo

Nel lago di Santa Croce, in provincia di Belluno, è stato recuperato il corpo di Walter Locatello, un vigile del fuoco di 44 anni. Walter era diventato vittima della furia del maltempo che ha colpito il Veneto nei giorni scorsi. Era scomparso il 2 novembre a Puos D’Alpago, in provincia di Belluno, dopo essere scivolato nel canale Tesa Vecchio.

Condoglianze e riconoscimento per i soccorritori

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso le sue sincere condoglianze alla famiglia di Walter Locatello e ai suoi colleghi vigili del fuoco. Durante i giorni di ricerca, i soccorritori hanno setacciato le acque del lago di Santa Croce nella speranza di ritrovare il giovane pompiere. Nonostante la situazione sembrasse subito disperata, hanno continuato le ricerche con impegno. Il presidente Zaia ha sottolineato il gesto di riconoscenza e affetto per un collega stimato e apprezzato da tutti.

Allerta meteo ancora in corso

Nel frattempo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo bollettino, dichiarando l’allerta arancione per criticità idraulica in un bacino idrografico e l’allerta gialla in altri quattro bacini. Queste allerte sono valide fino alle ore 14.00 di domani, 7 novembre. L’allerta arancione riguarda il bacino Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Basso Adige, mentre l’allerta gialla si estende ai bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, Basso Brenta – Bacchiglione e Livenza-Lemene-Tagliamento. La regione continua a monitorare da vicino la situazione in mezzo a queste condizioni meteorologiche avverse.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati