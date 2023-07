Missione Cheops Esa scopre l’esopianeta più brillante mai trovato

🔊 Ascolta l'articolo

Un esopianeta ultra-caldo si comporta come uno specchio, secondo i dati della missione Cheops dell’Esa

La missione Cheops dell’Agenzia Spaziale Europea ha rivelato una scoperta sorprendente: un esopianeta ultra-caldo che orbita attorno alla sua stella in meno di un giorno è coperto da nuvole riflettenti di metallo, rendendolo l’esopianeta più brillante mai trovato. L’esopianeta è stato battezzato LTT9779b e ha dimensioni simili a quelle di Nettuno, rendendolo il più grande “specchio” dell’Universo conosciuto finora.

Dettagliate misurazioni di Cheops rivelano la straordinaria riflettività di LTT9779b

La missione Cheops, grazie alle misurazioni ad alta precisione, ha rivelato che LTT9779b riflette un incredibile 80% della luce proveniente dalla sua stella ospite. Questo è stato possibile grazie a un follow-up mirato basato sui dati iniziali raccolti dalla missione TESS della NASA e strumenti a terra come lo strumento HARPS dell’ESO. LTT9779b sfida le aspettative degli scienziati, poiché, nonostante la sua temperatura estremamente alta, è in grado di formare nuvole metalliche fatte principalmente di silicato e metalli come il titanio.

Importanza della missione Cheops e progetti futuri

La missione Cheops dell’Esa, che ha coinvolto strumenti italiani progettati e costruiti da Leonardo, è stata cruciale per ottenere informazioni dettagliate su LTT9779b. Grazie alla sua precisione e copertura costante, Cheops ha aperto la strada per la comprensione dei pianeti extrasolari e fornirà importanti dati per future missioni come Platone e Ariel, che si concentreranno sullo studio dei pianeti simili alla Terra e delle atmosfere degli esopianeti.

