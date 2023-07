Ciclista travolto Reggio Emilia: 26enne accusato di omicidio stradale

🔊 Ascolta l'articolo

La vittima, un ciclista di 48 anni, travolto e ucciso nella provincia di Reggio Emilia

Un giovane di 26 anni originario della Calabria è stato accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga dopo aver travolto e ucciso un ciclista il pomeriggio di sabato 24 giugno. La vittima, identificata come Loris Forghieri di Campagnola Emilia, stava percorrendo via Bandini nel comune di Reggiolo quando è stata colpita.

Consegnatosi ai carabinieri qualche giorno dopo l’incidente

Il 26enne si è presentato volontariamente alla stazione dei carabinieri di Fabbrico alcuni giorni dopo l’incidente grave. Alle 16:50 del 24 giugno, gli agenti della Polizia stradale di Guastalla, in collaborazione con i carabinieri di Reggio Emilia, sono intervenuti in viale Bandini, all’incrocio con via Roma, dove hanno trovato il ciclista privo di coscienza a terra. Purtroppo, a causa delle gravi lesioni riportate, la vittima è deceduta in ospedale. Sulla scena dell’incidente è stata trovata una bicicletta con evidenti segni di impatto con un’auto, e il retrovisore dell’auto, identificato come appartenente a una Ford Focus, è stato sottoposto ad analisi forensi.

Arresti domiciliari per il 26enne

La Procura della Repubblica locale ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia l’applicazione degli arresti domiciliari per il 26enne, residente in un comune della bassa reggiana. Le indagini erano già in corso per identificare il veicolo coinvolto nell’incidente, ma il presunto autore ha anticipato gli sviluppi presentandosi spontaneamente ai carabinieri di Fabbrico e ammettendo la propria responsabilità.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati