Tempo instabile in Italia con frequenti temporali e temperature non altissime

La descrizione attuale del clima in Italia suggerisce che le temperature calde tipiche dell’Africa non si sono ancora manifestate e potrebbero arrivare solo con il solstizio d’estate. Nel frattempo, le temperature rimangono intorno alla media con frequenti temporali. L’alta pressione si è stabilizzata nel Nord Europa, causando una carenza di piogge eccezionale e anomala per il periodo.

Secondo Andrea Garbinato, responsabile della redazione di ilMeteo.it, l’estate meteorologica è iniziata con condizioni tipiche della primavera e i temporali saranno ancora frequenti almeno fino a metà giugno. Tuttavia, a partire dal solstizio del 21 giugno, potrebbe iniziare una fase più calda simile agli anni precedenti.

Lo scorso anno, nel 2022, durante il ponte del 2 giugno, si erano già registrati i primi 40°C ad Alghero, con temperature di 36°C anche a Firenze e Roma, e i mesi estivi sono stati molto caldi.

Nel dettaglio, le giornate continueranno a essere simili tra loro e simili agli ultimi giorni di maggio, con frequenti temporali e temperature massime che potrebbero rimanere al di sotto dei 30°C. Oggi, i fenomeni più intensi sono previsti nel pomeriggio, soprattutto sul versante tirrenico del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Anche durante la Festa della Repubblica, ci saranno poche variazioni, con una mattinata poco nuvolosa e un pomeriggio caratterizzato da temporali, che sono attesi più o meno nelle stesse zone del primo giugno.

Purtroppo, nel weekend si prevede l’arrivo di una perturbazione con piogge diffuse al Centro-Nord, anche al mattino. Non si tratterà quindi solo di temporali pomeridiani come nei primi due giorni di giugno. Sabato, i fenomeni principali interesseranno le zone vicine all’Appennino e alle Alpi, ma anche le pianure adiacenti. Non è esclusa la possibilità di nuove piogge in Emilia Romagna. Al Sud, invece, il contesto sarà più caldo e ci potranno essere acquazzoni solo sporadici.

Anche domenica 4 giugno si prevedono piogge al Centro-Nord, anche se sparse, e ancora una volta non sono escluse al mattino. A Roma e al Sud, invece, le previsioni sono più favorevoli, con prevalenza di sole e condizioni decisamente migliori.

Giovedì 1. Al nord: soleggiato al mattino, temporali pomeridiani sulle Alpi. Al centro: dapprima soleggiato ovunque, poi tanti temporali specie su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: temporali sparsi.

Venerdì 2. Al nord: temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi, Appennino, occasionali pure in pianura. Al centro: dapprima soleggiato ovunque, poi diffusa instabilità temporalesca. Al sud: temporali pomeridiani.

Sabato 3. Al nord: maltempo. Al centro: frequenti acquazzoni. Al sud: soleggiato salvo qualche isolato rovescio.

TENDENZA: nei giorni successivi avremo ancora occasioni per piogge e temporali sparsi, soprattutto dopo metà giornata e al Centro-Nord.

