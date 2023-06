Aumento prezzi carburanti Italia: rialzi sui listini e medie nazionali in aumento

🔊 Ascolta l'articolo

I prezzi consigliati dei principali marchi di carburanti e benzina continuano a salire, insieme alle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio, mentre Tamoil ha registrato un aumento di due centesimi al litro su benzina e gasolio.

Le medie dei prezzi praticati, comunicate dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborate da Staffetta, mostrano i seguenti dati alle 8 di ieri mattina su circa 18.000 impianti: benzina self-service a 1,845 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,851, pompe bianche 1,831), diesel a 1,682 euro/litro (+2, compagnie 1,690, pompe bianche 1,665). Per la benzina servita, il prezzo medio è di 1,980 euro/litro (+2, compagnie 2,025, pompe bianche 1,892), mentre per il diesel servito è di 1,821 euro/litro (+2, compagnie 1,868, pompe bianche 1,728). Il prezzo del GPL servito rimane invariato a 0,725 euro/litro (compagnie 0,737, pompe bianche 0,711), mentre il metano servito aumenta a 1,452 euro/kg (+2, compagnie 1,459, pompe bianche 1,447). Il prezzo del GNL rimane stabile a 1,247 euro/kg (compagnie 1,255 euro/kg, pompe bianche 1,240 euro/kg).

Sulle autostrade, i prezzi dei carburanti sono i seguenti: benzina self-service a 1,912 euro/litro (servito 2,166), gasolio self-service a 1,766 euro/litro (servito 2,030), GPL a 0,845 euro/litro, metano a 1,550 euro/kg, GNL a 1,182 euro/kg.

