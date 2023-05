Seggi aperti comunali: 41 comuni al ballottaggio, Sicilia e Sardegna primo turno

🔊 Ascolta l'articolo

L’apertura dei seggi è avvenuta alle 7 in 41 comuni, in cui si stanno tenendo i ballottaggi per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, dopo il primo turno tenutosi il 14 e 15 maggio. Tra questi comuni, ci sono anche 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi. I seggi rimarranno aperti fino alle 23 di oggi, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15. Il totale dei cittadini coinvolti è di 1.340.688.

I seggi sono aperti anche nei 128 comuni siciliani e nei 39 comuni sardi, dove si sta svolgendo il primo turno delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Anche qui, i seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi, per poi riaprire domani mattina dalle 7 alle 15. Subito dopo, inizierà il processo di spoglio dei voti.

Tra i 128 comuni siciliani, quattro sono capoluoghi di provincia: Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. Nei 113 seggi dei comuni con meno di 15.000 abitanti si voterà con il sistema maggioritario, mentre nei rimanenti 15 comuni si voterà con il sistema proporzionale. Eventuali ballottaggi si terranno l’11 e il 12 giugno.

In Sardegna, solo due dei 39 comuni al voto, Assemini e Iglesias, superano i 15.000 abitanti. Eventuali ballottaggi si svolgeranno sempre l’11 e il 12 giugno.

(con fonte AdnKronos)

