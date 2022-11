Elicottero precipitato Apricena, 7 morti: chi erano le vittime

🔊 Ascolta l'articolo

Sette le vittime dell’incidente all’elicottero, partito dalle Tremiti e precipitato ad Apricena in provincia di Foggia. A bordo c’era il pilota Luigi Ippolito, il co-pilota Andrea Nardelli, il medico del 118 Maurizio De Girolamo, 64enne di San Severo, e una famiglia slovena in vacanza. La più giovane delle vittime è una 13enne slovena.

Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta della Procura di Foggia. Al momento non si possono ipotizzare cause, prima che vengano effettuati i rilievi sul velivolo. Di certo la mattinata è stata caratterizzata dal maltempo, pioggia e una fitta nebbia, e in queste condizioni di estrema difficoltà si sono svolte le ricerche. I contatti con l’elicottero si sono persi alle ore 9.27, il momento presunto della tragedia.