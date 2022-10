A2A triplica gli investimenti in Piemonte, Pichetto Fratin “le sfide del gruppo sono le sfide di tutto il Paese”

111 milioni di euro di valore economico sul territorio; 43 milioni investiti in infrastrutture e manutenzione impianti, (più che triplicati dal 2020); quasi 93 milioni di euro di ordinato ai fornitori locali; 126mila tonnellate di co2 evitate grazie alle tecnologie di produzione. Sono i risultati del bilancio territoriale del Piemonte del gruppo A2A, presentato a Biella e giunto alla quarta edizione. “E’ un momento in cui ci rendiamo conto quanto sia importante l’attenzione all’ambiente, all’economia circolare, al creare e recuperare energia – è stato il commento del Viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin – Una sfida che riguarda le grandi imprese come A2A, che in Piemonte è uno dei punti di riferimento più importanti nel settore privato, così come le istituzioni che con il privato si trovano a dialogare”.